قرقاش يعلق على موقف السعودية من فلسطين

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الموقف السعودي من القضية الفلسطينية.

وقال قرقاش إن "أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي".

وتابع على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن للسعودية "دور عربي وإسلامي تتفاءل به الإمارات وترى فيه تعميقا للاعتدال والتوازن الإقليمي".

مستمعا الي كلمة معالي الأخ عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي بدكا، أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي، ودور عربي وإسلامي تتفائل به الإمارات وترى فيه تعميق للإعتدال والتوازن الإقليمي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 5, 2018

وجاء حديث قرقاش تعليقا على كلمة وزير الخارجية الإماراتي عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بدكا".

وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي إنه أكد على موقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.