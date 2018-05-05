ارتفاع قتلى انفجار منزل بقطاع غزة إلى 6 أشخاص

أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، وصول 6 جثامين إلى المستشفى، عقب انفجار في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وقتل 6 أشخاص جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أحد المنازل بمنطقة الزوايدة، بالإضافة إلى 3 جرحى على الأقل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

من منطقة الزوايده بغزه انفجار في مبني كان يجمع نشطاء للجناح العسكري القسامي لحركة حماس وأنباء عن وقوع ٨ قتلي واصابات عديده وربما هناك عناصر تحت أنقاض المنزل والسبب غير معلوم حتي الآن pic.twitter.com/0nlevgiehY — Dr.Majestic (@2phenoxy) May 5, 2018

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن "دوي انفجار سمع في دير البلح وقد تصاعدت سحابة من الدخان في الأجواء".

وأكدت المستشفى أن الجثامين وصلت ممزقة عقب الانفجار.