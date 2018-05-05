"أنصار الله" تقنص جنديين سعوديين في جيزان جنوب غربي المملكة

قال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية قتلت جنديين سعوديين في منطقة جيزان بجنوب غربي المملكة.

صنعاء — سبوتنيك. وقال المصدر إن "مسلحي أنصار الله قنصوا اليوم السبت جنديين من الجيش السعودي في تباب الشيخ وموقع الحسكول بجيزان".

يتبع…