الرئيس اللبناني: سوريا آمنة بنسبة 80 % وعلى النازحين السوريين العودة إلى ديارهم

واعتبر عون أن القانون يتيح تمثيل الأكثريات والأقليات "وينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي"، حسب حوار له مع قناة "بي بي سي عربي".
وأكد عون أن بعض القوى "تلتف على القانون، بسبب احتمال خسارتها لبعض المقاعد النيابية".
وتمنى عون أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وفقا للدستور "والمهم الحفاظ على الوحدة الوطنية في أى تركيبة حكومية مقبلة".
اللبنانيون ينتخبون برلمانهم الأحد في معركة إسقاط النفوذ الإيراني#عينك_على_العالم #الانتخابات_اللبنانية #لبنان— العين الإخبارية (@alain_4u) May 5, 2018
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وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بلاده لم تسيء يوما للنازحين السوريين "لم نضغط عنهم للعودة غير الآمنة".
وأضاف أنه يطالب بتمكين النازحين من العودة إلى سوريا "التزاما بالقسم الدستوري للمحافظة على الاستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية".
"ألا تنعكس الاختلافات في الرأي حول سوريا على علاقتك بـ #الحريري؟" سؤال نطرحه على رئيس جمهورية #لبنان ميشال عون في ظل تغير بعض التحالفات داخل فريقي الثامن والرابع عشر من آذار في الانتخابات اللبنانية. pic.twitter.com/PfeMe5Q8kD— BBC Arabic بي بي سي (@BBCArabic) May 5, 2018
وانتقد الرئيس اللبناني تعامل الأمم المتحدة في تعاطيها مع "موضوع النازحين"، معتبرا أن 80% من المناطق السورية آمنة "ولا مانع من عودة الناخبين إليها".
ويتوجه اللبنانيون، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاخيتار ممثليهم في المجلس النيابي، بعد 9 أعوام على آخر انتخابات برلمانية شهدها لبنان.
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