قرار حكومي سوري بخصوص طلاب الغوطة

قال مدير تربية ريف دمشق، ماهر فرج، إن طلاب منطقة الغوطة الشرقية المحررة من الإرهاب "مستمرون في دوامهم الدراسي".

وأضاف فرج أن الدراسة بالنسبة لطلاب الغوطة مستمرة حتى نهاية عطلة نهاية العام، حسب وكالة الأنباء السورية.

© Sputnik . nour molhem بالفيديو... إعادة تأهيل طريق حرستا بعد تحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب

وكانت وزارة التربية السورية قد اتخذت قرارا بمد الدراسة لطلاب الغوطة خلال الإجازة الصيفية.

وأعلن ماهر فرج، أن طلاب الشهادات "الأساسي والثانوي" تم تسجيلهم وتوزيعهم على المراكز الامتحانية في ضاحية الأسد والدوير والغزلانية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية 30 طالبا.

وخضع طلاب شهادتي "الأساسي والثانوي" من أبناء الغوطة لدورات تعليمية مكثفة بعد أن تم تحرير بلداتهم من التنظيمات الإرهابية.

وكان رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أعلن أن أكثر من 62 ألف شخص عادوا إلى ديارهم في الغوطة الشرقية.