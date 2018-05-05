السودان يستدعي سفير إفريقيا الوسطى

استدعى السودان، مساء اليوم السبت 5 مايو/أيار، سفير إفريقيا الوسطى لدى الخرطوم، على خلفية مصرع حارس السفارة السودانية ببانغي على يد شرطة البلاد.

الخرطوم — سبوتنيك. وبحسب بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، فقد "استدعت وزارة الخارجية، مساء اليوم السبت، السيد عبد الرحيم عبد الله، سفير جمهورية أفريقيا الوسطي لدي الخرطوم، علي خلفية العدوان الغاشم الذي تعرض له منزل سعادة سفير السودان ببانغي بواسطة بعض عناصر الشرطة الأفروأوسطية مساء الجمعة 4 أيار/مايو الجاري، وأسفر عن استشهاد أحد حراس السفارة".

وتابع البيان:

تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية من حكومة السودان لتسليمها لحكومة بلاده تطالب بضرورة توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة وحماية السفارة وسعادة السفير وأعضاء السفارة.

الجدير بالذكر أن الحادث أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة، وهو حارس مقر سكن السفير السوداني ببانغي، ويدعى صالح أبو هنية.

وقال البيان إن وفاة أبو هنية وقعت "نتيجة إطلاق نار في محيط منزل السفير"، دون توضيح ما إذا كان إطلاق النار من قبل الشرطة متعمدا أم بشكل عرضي.