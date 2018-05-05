حماس تحمل إسرائيل مسؤولية انفجار غزة

ألقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينة، باللائمة على إسرائيل في انفجار وقع في قطاع غزة، اليوم السبت 5 مايو/أيار، وأدى إلى مقتل ستة من أعضاء الحركة، ووصف بيان أصدرته كتائب عز الدين القسام الحادث بأنه "جريمة نكراء".

وأفاد البيان بأنه "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".

في سياق آخر، قال القيادي في "حماس"، طاهر النونو، إن جميع اعترافات المتهمين تقود إلى أن ضباط في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية يقفون وراء المجموعات التخريبية التى عملت في قطاع"غزة" الفلسطينية و"سيناء" المصرية، متسائلا هل عمل هولاء الضباط بصورة منفردة أم بعلم جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية؟.

وتوقع النونو في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك" عمل هولاء الضباط المتورطين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجهات أجنبية أخرى، في حالة تخطيطهم دون علم جهاز المخابرات العامة في رام الله.