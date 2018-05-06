بارزاني يتحدث عن "حرب دستورية" وشيكة في بغداد

حذر مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني، أمس السبت 5 مايو/أيار، أن كردستان مقبلة على حرب دستورية في بغداد، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاق كردستانيا بعد الانتخابات لحماية حقوق الأكراد.

ونقل موقع السومرية نيوز كلمة لبارزاني ألقاها أمام تجمع لأنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة سوران، قال فيها "البارزاني الخالد نذر نفسه ل‍كركوك ولكل كردستان ولم يقدم شبر من تراب كردستان للأعداء، فلا يمكن للصراخ والعويل محو التاريخ أو إلغاء خيانة كركوك".

© Sputnik . Ronald Zak تفكيك 12 عصابة لتهريب الأسلحة في كردستان إيران

وأشار برزاني في سياق كلمته أن:

كردستان أصبحت نموذجا للتعايش السلمي في المنطقة ونحترم كل الاحزاب والتيارات التي خدمت شعب كردستان، لكننا لم نتوقع خيانة كركوك".

‎وحث بارزاني شعب كردستان على التصويت لمن يرونه يمثلهم خير تمثيل، ودعاهم إلى ألا يصوتوا لمن وقفوا ضد ما وصفه بـ "الاستفتاء الشرعي والقانوني"، مشيرًا إلى أن "كردستان مقبلة على حرب أخرى تتعلق بالدستور في بغداد".

وشدد برزاني في هذا الصدد على ضرورة "منح الثقة لمن يطالب بحقوق الكرد في البرلمان العراقي"، منوها إلى أنه "لم يتبق سوى أيام قليلة على الانتخابات، بعدها ستتم دعوة كل الكتل السياسية على اتفاق كردستانيا، لأجل حماية حقوق الكرد في البرلمان والدستور".

يشار إلى أن احتدام المنافسة، دفع كتل وقوائم مرشحة للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، في إقليم كردستان، إلى لعبة تستعين بالقوى العشائرية للحصول على الأصوات للأكثر شعبية، وتسقط البقية في حروب إعلامية تعتمد التشهير.