بدء عملية الاقتراع في أول انتخابات برلمانية لبنانية منذ 9 سنوات

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في لبنان، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

وذكرت رويترز أن عملية التصويت بدأت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش).

© Sputnik . Zahraa Al Amir هل تؤدي الإشكالات الأمنية إلى تعكير صفو الانتخابات النيابية في لبنان

في سياق آخر، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه راض عن قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد "النسبية والصوت التفضيلي".

واعتبر عون أن القانون يتيح تمثيل الأكثريات والأقليات "وينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي"، حسب حوار له مع قناة "بي بي سي عربي"، وأكد عون أن بعض القوى "تلتف على القانون، بسبب احتمال خسارتها لبعض المقاعد النيابية".