بالفيديو... نائب من "حزب الله" يوبخ معارضين له

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، يوم أمس السبت، مقطع فيديو أظهر خلاله قيام نائب ومرشح من "حزب الله" اللبناني في الجنوب بتوبيخ مواطن معارض له وذلك خلال لقاء انتخابي للحزب مع أبناء بلدة عين بعال في جنوبي لبنان.

© REUTERS / Charles Platiau "حزب الله": ابن سلمان يقود معركة شراء الأصوات داخل لبنان

وأظهر المقطع أسلوب تعامل النائب نواف الموسوي مع أحد المواطنين، حيث طلب الأخير الإذن بالكلام، فرد الموسوي "اصعد إلى هنا وخذ الميكروفون وتحدث".

وبعد صعود المواطن قال في مداخلته إنه أول من أقام ونظم محاضرات وفعاليات لـ"حزب الله" في هذه البلدة، "لكنني اليوم مع لائحة معا نحو التغيير ضد الحزب". هذا الأمر أخرج النائب عن طوره وقام بتوبيخ المواطن بكلمات قاسية وأمر بطرده من الاحتفال الانتخابي، كما دعا كل من يعارض الحزب بطروحاته أن يخرج و"لينظم لكم المعارضون احتفالا يليق بكم".

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها حيث قام النائب من "حزب الله" اللبناني نفسه باتهام كل من يعارض الحزب وحلفاءه في الجنوب اللبناني، واعتبر أن كل من يعمل ضد لوائح المقاومة هم "مدعومين ويعملون لصالح نهج السعودية والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز".