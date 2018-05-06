انطلاق الانتخابات البلدية في تونس

انطلقت صباح اليوم الأحد 6 مايو/أيار، انتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

يشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة (دائرة انتخابية)، بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المودعة بالهيئة العليا للانتخابات.

وينص الباب السابع من الدستور التونسي، على أن "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد".

وحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التونسيين على الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد، منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

وقال السبسي، في رسالة مصورة، وجهها إلى الناخبين عشية الانتخابات البلدية، "يوم الأحد ليس يوما عاديا، التونسيون مدعوون للذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل الانتخابات البلدية".

وتابع:

"تبدو القضية بسيطة، لكنها في نفس الوقت هامة جدا، لأنها تعني أن تونس مستمرة في تكريس المسار الديمقراطي".

يعد أبرز المتنافسين في الانتخابات هما: حركتي النهضة ونداء تونس، حيث تنافس الأولى على كافة القوائم فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة.