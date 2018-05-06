الرئيس اللبناني: صوتي كان للعهد

وانطلقت صباح اليوم، الانتخابات اللبنانية، في أول عملية انتخابية تشهدها البلاد منذ 9 سنوات شهدت خلالها حالة من الشلل السياسي.
وتابع "على اللبنانيين عدم إهمال حقهم بمحاسبة النواب، وليكن الانتخابات بحسب إرادتكم البحتة من دون أن يؤثر أي أحد عليكم".
ومضى بقوله
"الانتخاب واجب وطني مقدس، ومن يمتنع عنه يكون قد تنازل عن دوره في التعبير عن إرادته واختيار من يمثله، وتنازل إيضا عن حقه في محاسبة النواب".
أما عن الجهة أو التيار الذي صوت له الرئيس اللبناني، فاكتفى بالقول "صوتي كان للعهد".
رئيس العهد الرئيس ميشال عون ينتخب @LBpresidency #انتخابات_لبنان #انتخابات_2018 pic.twitter.com/WVT8SEuc7E— شبكة صوت الشباب sss (@youthvoiceSSS) May 6, 2018
وكان عون قد أعرب في تصريحات سابقة عن رضاه عن قانون الانتخابات الحالي، مشيرا إلى أن القانون يتيح تمثيل الأكثريات والأقليات "وينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي"، حسب حوار له مع قناة "بي بي سي عربي"، وأكد عون أن بعض القوى "تلتف على القانون، بسبب احتمال خسارتها لبعض المقاعد النيابية".
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