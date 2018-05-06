العراق يكشف نتائج ضرباته على "داعش" في الأراضي السورية

أعلن الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، نتائج الضربات الجوية التي نفذتها القوة الجوية العراقية، على التنظيمات الإرهابية في داخل سوريا.

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE العبادي: القوة الجوية العراقية توجه ضربة ضد مواقع قيادات "داعش" داخل الأراضي السورية

وأكد رسول، أن الضربة الجوية التي سددتها مروحيات القوة الجوية العراقية ، اليوم، كانت موفقة، ودمرت الهدف بشكل تام، مبينا "أن الهدف عبارة عن مقر يتواجد به قيادات من عصابات "داعش" الإرهابية، في جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية.

وأفاد رسول، بمقتل عدد من قيادات "داعش" في المقر الذي تم تدميره.

ويقول رسول، إن الضربات التي ننفذها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، على "داعش" في الأراضي السورية، تقع شرق نهر الفرات، وهذه العصابات الإرهابية تهدد القطاعات الأمنية العراقية، وأمن وسلامة العراق، لهذا نستهدفها ويجب أن نقضي عليها.

من جهته، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان له قبل قليل، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قائلا: بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة، استهدفت خلالها مقر يتواجد فيه قيادات مهمة من عصابات "داعش" الإرهابية والذي يقع جنوبي منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية.

وألمح، إلى أن هذه الضربة، حققت هدفها بعد أن دمرت الموقع بالكامل، ومنوها إلى مزيد من التفاصيل سيعلن عنها لاحقاً.