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12:14 06 مايو/ أيار 2018
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    معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية

    خبير: إسرائيل قد تكون متورطة في تفجير غزة

    © AP Photo / Dan Balilty
    العالم العربي
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    قال محمد علي، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إنه يتوقع أن تكون إسرائيل وراء حادث اغتيال عدد من أفراد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، أمس السبت 5 مايو / آيار.

    وقال محمد علي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 6 مايو، إن أسلوب الانفجار، الذي وقع أمس السبت، يتشابه بشكل كبير مع طريقة المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، في اغتيال القيادات الفلسطينية في مناطق كثيرة من العالم، بما فيها داخل الأراضي الفلسطينية.

    إسماعيل هنية
    © AP Photo / Adel Hana
    حماس تحمل إسرائيل مسؤولية انفجار غزة
    وأضاف: "الإسرائيليون يسعون خلف تعزيز الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، لذلك نفذوا هذا الانفجار الذي أدى إلى مقتل 6 من أفراد حركة حماس وأدى إلى إصابة 3 أشخاص أخرين، ليبدو الأمر وكأنه رد من حركة فتح على محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، التي وقعت في القطاع منذ عدة أسابيع".

    وأشاد الخبير المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، بالبيان الذي أصدرته حركة حماس، الذي وجه إصبع الاتهام بشكل مباشر إلى إسرائيل، دون محاولة لتوجيه أي اتهامات لأطراف فلسطينية، على الرغم من أن بعض القيادات في الحركة فعلوا ذلك واتهموا المخابرات الفلسطينية بالتورط والضلوع في الأمر.

    وعن نفي الجيش الإسرائيلي، على لسان متحدثه، التورط في التفجير، الذي وقع في القطاع، قال الدكتور محمد علي، إن الإسرائيليين معتادون على مثل هذا الأمر، وهو متكرر دائما، فأحيانا يوجهون ضربات داخل سوريا ويخرج متحدثهم للنفي، والأن ينفي الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الحادث، قبل أن توجه له الاتهامات من قبل حركة حماس.

    ولفت الباحث في الشأن الإسرائيلي، إلى أن القيادات الفلسطينية في حاجة إلى ضبط النفس خلال الفترة المقبلة، لمنع حدوث أي تصادمات، على خلفية تبني بعض الأشخاص في حماس فكرة تورط حركة فتح في الأمر، وهو ما أعلنه طاهر النونو، المتحدث باسم الحركة، لبعض وسائل الإعلام.

    واتهمت: "كتائب عز الدين القسام": الجناح العسكري لحركة "حماس"، إسرائيل بالوقوف وراء الانفجار، الذي هز مساء أمس السبت، منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأسفر عن مقتل 6 من عناصرها.

    وقالت "كتائب عز الدين القسام"، في بيان مقتضب أصدرته عقب الحادث: "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا في إطار متابعة هذه العملية وهذه الجريمة الكبرى".

    وفي المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي أنه "متورط في هذا الحادث بأي شكل من الأشكال"، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسمه.

    انظر أيضا:

    الرئيس الفلسطيني: لا دولة في غزة ولا دولة دونها
    طائرات غزة الورقية تزعج الجيش الإسرائيلي
    مقتل 5 فلسطينيين في انفجار وسط قطاع غزة
    ارتفاع قتلى انفجار منزل بقطاع غزة إلى 6 أشخاص
    حماس تحمل إسرائيل مسؤولية انفجار غزة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار غزة, أخبار إسرائيل, كتائب عز الدين القسام, الجيش الإسرائيلي, قطاع غزة, إسرائيل
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