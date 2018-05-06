رئيس القائمة النسائية في لبنان ترصد ملاحظات "الساعات الأولى" في الانتخابات

قالت رولي المراد، رئيسة القائمة النسائية المرشحة بمحافظة عكار في لبنان، إن القائمة بدأت في رصد ملاحظات "الساعات الأولى" في الانتخابات النيابية، التي بدأت صباح اليوم الأحد 6 مايو/ أيار.

وأضافت المراد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن القائمة النسائية، تؤمن بالديمقراطية والحرية، واحترام إرادة الشعب اللبناني، وهو ما يجعلها ترتضي بنتائج الصناديق وما تسفر عنه.

© REUTERS / JAMAL SAIDI ساسة لبنان يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

وتابعت "بعض الملاحظات التي دونت صباح اليوم، أن بعض المواطنين الذين لا يجيدون القراءة يسمحون بدخول أي مرافق لهم لتسجيل أصواتهم، وهو ما يشكل أول خرق للعملية الديمقراطية، حيث أنه من المفترض أن يشرح له كيفية الاختيار والأسماء ويتركونه بمفرده".

وأكدت رئيس القائمة النسائية أن اللبنانيين يتحملون نتيجة قراراتهم طيلة السنوات المقبلة، وعليهم أن يفكروا جيدا في عملية الاختيار.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في لبنان، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

ولأول مرة ينتخب اللبنانيون مرشحيهم وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR انتخابات لبنان

وسجل ارتفاع في أعداد الناخبين للعام 2018، بلغ حوالي النصف مليون ناخب مقارنة بالعام 2009، إذ يبلغ عدد الناخبين لهذه الدورة الانتخابية 3 ملايين و744 ألف و245 ناخبا، وذلك بحسب لوائح الشطب التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية.