رئيس القائمة النسائية في لبنان ترصد ملاحظات "الساعات الأولى" في الانتخابات

وأضافت المراد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن القائمة النسائية، تؤمن بالديمقراطية والحرية، واحترام إرادة الشعب اللبناني، وهو ما يجعلها ترتضي بنتائج الصناديق وما تسفر عنه.
وأكدت رئيس القائمة النسائية أن اللبنانيين يتحملون نتيجة قراراتهم طيلة السنوات المقبلة، وعليهم أن يفكروا جيدا في عملية الاختيار.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في لبنان، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.
ولأول مرة ينتخب اللبنانيون مرشحيهم وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.
وسجل ارتفاع في أعداد الناخبين للعام 2018، بلغ حوالي النصف مليون ناخب مقارنة بالعام 2009، إذ يبلغ عدد الناخبين لهذه الدورة الانتخابية 3 ملايين و744 ألف و245 ناخبا، وذلك بحسب لوائح الشطب التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية.
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