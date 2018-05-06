هنية: المقاومة أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال في غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن "المقاومة الفلسطينية أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأوضح هنية، خلال مراسم تشييع قتلى الانفجار الذي وقع أمس بمنطقة الزوايدة، أن "المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام تخوض معارك على جبهات متعددة منها المسلح والأمني والشعبي والسياسي والإعلامي وعلى أكثر من صعيد".

© AP Photo / Adel Hana حماس تحمل إسرائيل مسؤولية انفجار غزة

وأضاف رئيس المكتب السياسي لـ" حماس " أن "شهداء اليوم حفظوا العمق الأمني ومئات المجاهدين بعد عملية استخبارية معقدة، ونحن اليوم أمام محطة استثنائية من صفحات المجد والبطولة ونحن نشيع شهداءنا الأبطال".

وتابع، بحسب ما نقلت شبكة "فلسطين أونلاين"، "نحتضن مسيرات العودة ونضخ في شرايينها الدماء، وكذلك نسير في المعركة الأمنية الاستخباراتية العسكرية مع هذا العدو ونحن تواقون لمعركة النصر والعودة وكسر الحصار عن قطاع غزة".

وكان انفجار ضخم قد وقع، أمس السبت، في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أصيب ثلاثة آخرين.