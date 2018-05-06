هنية: المقاومة أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال في غزة

وأوضح هنية، خلال مراسم تشييع قتلى الانفجار الذي وقع أمس بمنطقة الزوايدة، أن "المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام تخوض معارك على جبهات متعددة منها المسلح والأمني والشعبي والسياسي والإعلامي وعلى أكثر من صعيد".
وتابع، بحسب ما نقلت شبكة "فلسطين أونلاين"، "نحتضن مسيرات العودة ونضخ في شرايينها الدماء، وكذلك نسير في المعركة الأمنية الاستخباراتية العسكرية مع هذا العدو ونحن تواقون لمعركة النصر والعودة وكسر الحصار عن قطاع غزة".
وكان انفجار ضخم قد وقع، أمس السبت، في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أصيب ثلاثة آخرين.
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