تعرف على نسب الاقتراع في انتخابات لبنان حتى الآن

تفاوتت نسب الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية في الانتخابات النيابية اللبنانية بصورة كبيرة، حتى الآن.

وأظهرت نسب الاقتراع، التي أطلعت عليها مراسلة "سبوتنيك"، حتى الآن، أن النسب وصلت إلى 10.50% في كل لبنان.

وأوضحت أن نسب الاقتراع في مختلف الدوائر، جاءت على النحو التالي:

© REUTERS / JAMAL SAIDI ساسة لبنان يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

- بعبدا: 22%.

— زغرتا: 18%.

— راشيا: 21.78%.

— صور: 21.63%.

— جزين: 14.4%.

— مرجعيون وحاصبيا: 21.39%.

— النبطية: 21.56%.

— بنت جبيل: 20.95%.

— قرى الزهراني: 19.44%.

— بعلبك الهرمل: 20.71%.

— طرابلس: 11%.

— زحلة: 11.55%.

— البترون: 20.30%.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في لبنان، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

ولأول مرة ينتخب اللبنانيون مرشحيهم وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.