تسجيل
14:10 06 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    انتخابات لبنان

    تعرف على نسب الاقتراع في انتخابات لبنان حتى الآن

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الانتخابات النيابية في لبنان (17)
    0 0 0

    تفاوتت نسب الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية في الانتخابات النيابية اللبنانية بصورة كبيرة، حتى الآن.

    وأظهرت نسب الاقتراع، التي أطلعت عليها مراسلة "سبوتنيك"، حتى الآن، أن النسب وصلت إلى 10.50% في كل لبنان.

    وأوضحت أن نسب الاقتراع في مختلف الدوائر، جاءت على النحو التالي:

    سعد الحريري - انتخابات لبنان
    © REUTERS / JAMAL SAIDI
    ساسة لبنان يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
    - بعبدا: 22%.

    — زغرتا: 18%.

    — راشيا: 21.78%.

    — صور: 21.63%.

    — جزين: 14.4%.

    — مرجعيون وحاصبيا: 21.39%.

    — النبطية: 21.56%.

    — بنت جبيل: 20.95%.

    — قرى الزهراني: 19.44%.

    — بعلبك الهرمل: 20.71%.

    — طرابلس: 11%.

    — زحلة: 11.55%.

    — البترون: 20.30%.

    وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في لبنان، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

    ولأول مرة ينتخب اللبنانيون مرشحيهم وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.

    الموضوع:
    الانتخابات النيابية في لبنان (17)

    انظر أيضا:

    رئيس القائمة النسائية في لبنان ترصد ملاحظات "الساعات الأولى" في الانتخابات
    ساسة لبنان يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
    عباس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.. أنصار الله تقول القوات الأمريكية تشارك في حرب اليمن.. بداية الصمت الانتخابي في لبنان
    هل تؤدي الإشكالات الأمنية إلى تعكير صفو الانتخابات النيابية في لبنان
    جمل وخراف زرقاء في لبنان ومكتب رئيس مجلس الوزراء يصدر بيانا
    عيد العمال في لبنان: تظاهرة لـ"الشيوعي" ورسالة "رئاسية" و"احتفال" نقابي
    انتخابات لبنان.. صراع على "الحاصل الانتخابي" و"الصوت التفضيلي"
    الكلمات الدلالية:
    انتخابات لبنان, أخبار لبنان, انتخابات, الانتخابات اللبنانية, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في فعالية في كافة أنحاء روسيا شريط القديس جاورجيوس في مجمع النصب التذكاري لأحمد قديروف في غروزني، الشيشان
    من مهرجان "بيكيني" في أعالي الجبال الباردة إلى مظاهرات عيد العمال "الساخنة"- صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ثمن السكوت
    ما هو ثمن سكوت جنود السلام الأمميين
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك