السعودية: قرار مهم بشأن المعتمرين في رمضان

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين قرارا جديدا، اليوم الاحد 6 مايو/أيار، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك تسهيلا على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

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وتبدأ فترة المنع من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد، بحسب بيان نشرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وقد جاء توجيه "الفيصل" للراغبين بأداء الصلوات بالتوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف.

وفيما يتعلق بجانب الاعتكاف فقد تم تخصيص دور القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع محددة في التوسعة الشمالية حسب الحاجة.