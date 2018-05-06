"القسام" تتوعد إسرائيل بالرد على مقتل 6 من عناصرها في غزة

حملت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسرائيل مسؤولية مقتل 6 من عناصرها، كانوا في مهمة أمنية وسط قطاع غزة أمس السبت.

رام الله- سبوتنيك ونعت "القسام"، في بيان لها صدر اليوم الأحد 6 مايو/ أيار، عناصرها الذين لقوا مصرعهم في انفجار وقع غربي منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

© REUTERS / Mohammed Salem هنية: المقاومة أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال في غزة

وأوضحت " القسام " أنهم "كانوا في مهمة أمنية وميدانية كبيرة، حيث كانوا يتابعون أكبر منظومة تجسس فنية زرعها الاحتلال في قطاع غزة خلال العقد الأخير".

وأضاف البيان "نجح شهداؤنا الأبرار بعد عمل وجهد دؤوب في الوصول إلى تلك المنظومة الخطيرة، وتمكنوا من حماية شعبنا ومقاومته من مخاطر غاية في الصعوبة، وأفشلوا هذا المخطط الاستخباري التجسسي الكبير الذي كان يعول عليه العدو الصهيوني وأجهزة مخابراته".

وتابعت الكتائب "نحمل العدو الصهيوني المجرم المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة وعن جرائم أخرى سابقة"، متابعة "سيدفع العدو الثمن غاليا، ونقول إن تسديد فاتورة الحساب قادم لا محالة بإذن الله، وإن النتائج ستكون مؤلمة لهذا العدو الغاصب".

وكان انفجار ضخم قد وقع، أمس السبت، في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أصيب ثلاثة آخرين.