العليا للانتخابات تكشف آخر نسب المشاركة في بلديات تونس

وقالت نجلاء براهم، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 10%، حتى الساعة العاشرة صباحا في معظم المراكز الانتخابية.
وتابعت "حدث خطأ في مكتبي اقتراع في مركز المظيلة من خلال توفر أوراق اقتراع خاصة ببلدية قفصة، وتم تدارك الأمر بعد تعليق مدة الاقتراع".
وأوضحت أن الخطأ حدث نتيجة قرب البلديات من بعضها، وأنه سيتم إتاحة وقت إضافي فيهما إذا ما كان هناك بعض الناخبين بحلول الساعة السادسة نظرا لتعليق الاقتراع نتيجة الخطأ لوقت قليل.
وانطلقت صباح الأحد 6 مايو/أيار، انتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.
يعد أبرز المتنافسين في الانتخابات هما: حركتي النهضة ونداء تونس، حيث تنافس الأولى على كافة القوائم فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة.
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