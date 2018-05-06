الحشد الشعبي في العراق يعلن مقتل 4 من داعش وتدمير وكر تابع لهم داخل الأراضي السورية

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق مقتل 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير وكر تابع لهم في قرية الدهاج الشرقي داخل الأراضي السورية.

بغداد- سبوتنيك . وذكر الموقع الإلكتروني للحشد الشعبي، اليوم الأحد، أن "قوات اللواء 128 وبإسناد من قوة مقاومة الدروع دمرت وكرا لتجمع عناصر داعش في قرية الدهاج الشرقي داخل الأراضي السورية"، متابعا "القوات تمكنت من قتل 4 عناصر من التنظيم، وجرح عدد آخر، فضلا عن تكبيدهم خسائر مادية جسيمة".

ولفت الموقع إلى أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وكشف الموقع عن "قصف تجمعات لعناصر داعش في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية بالمدفعية، مساء أمس السبت".

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، صباح اليوم الأحد، أن "القوة الجوية العراقية وجهت ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية".

وتعد الضربة الجوية الثانية من نوعها، التي تنفذها القوات العراقية داخل الأراضي السورية خلال أقل من شهر، حيث نفذت القوة الجوية في 19 نيسان/ أبريل ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في المناطق الحدودية داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش العراقي بعد الضربة الأولى إن ضرباته الجوية ضد داعش في سوريا أسفرت عن مقتل 36 مسلحا بينهم قادة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد قرابة 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم في أنحاء شاسعة من البلاد.