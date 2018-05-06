الإمارات تقدم 200 مليون دولار لباكستان

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، اليوم الأحد، بتقديم 200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشاريع التنموية في باكستان.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإنه سيتم دعم المشاريع التنموية عبر "صندوق أبوظبي للتنمية"، وذلك ضمن "المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان".

وتغطي المرحلة الثالثة للمشروع أقاليم بلوشستان، وخيبر بختونخوا، وإقليم المناطق القبلية.

وتشمل هذه المرحلة نحو 40 مشروعا، تتوزع على مجالات الطرق والصحة والتعليم والمياه والزراعة.

وكانت الإمارات افتتحت، قبل عام تقريبا، في مدينة روالبندي الباكستانية المرحلة الثانية من مشروع المستشفى الباكستاني — الإماراتي العسكري، الذي بلغت تكلفته 108 ملايين دولار أمريكي.

وفي عام 2016، وبمساعدة الإمارات، تم الانتهاء من توصيل المياه إلى 12 قرية باكستانية، وبناء جسر حيوي وغيرها من المشاريع.

وأطلقت الإمارات المشروع في كانون الثاني/يناير 2011، بتوجيهات من رئيس الدولة، وذلك إثر فيضانات مدمرة اجتاحت البلاد في 2010.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع الإماراتية المنفذة في باكستان، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، 320 مليون دولار أمريكي، ساهم بالجزء الأكبر منها كل من "صندوق أبوظبي للتنمية" و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية".

ويهدف المشروع الإماراتي لدعم باكستان، إلى تقديم المساعدات والمعونات الإنسانية للمواطنين، والمساهمة في جهود مكافحة الفقر، وتطوير نظام التعليم.

كما يساهم المشروع الإماراتي في تقديم خدمات طبية راقية وتحسين البيئة الصحية للسكان، ويوفر فرص تساعد على الحد من البطالة المرتفعة، وتحسين الوضع الاقتصادي.