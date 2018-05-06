بالفيديو... لحظة القصف الجوي العراقي على "داعش" في سوريا

بث مركز الإعلام الأمني العراقي، ظهر اليوم الأحد، 6 مايو/أيار، تسجيلا مصورا للضربة الجوية النوعية التي نفذتها القوة الجوية العراقية على تنظيم "داعش" الإرهابي في داخل سوريا.

© Sputnik . Evgeny Biyatov وزير الخارجية العراقي يطالب تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية

سبوتنيك . ويظهر التسجيل المصور الذي وزعه المركز على وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنها "سبوتنيك"، وعبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، لحظة تسديد الضربة الجوية التي نفذتها طائرات من طراز "إف 16"، لاستهداف مقر لقيادات "داعش" في منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، نتائج الضربات الجوية التي نفذتها القوة الجوية العراقية، على التنظيمات الإرهابية داخل سوريا.

وأكد رسول، أن الضربة الجوية التي سددتها مروحيات القوة الجوية العراقية، اليوم، كانت موفقة، ودمرت الهدف بشكل كامل، مبينا "أن الهدف عبارة عن مقر يوجد فيه قيادات من عصابات "داعش" الإرهابية، في جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية".

وأفاد رسول، بمقتل عدد من قيادات "داعش" في المقر الذي تم تدميره.

ويقول رسول، إن "الضربات التي ننفذها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، على "داعش" في الأراضي السورية، تقع شرق نهر الفرات، وهذه العصابات الإرهابية تهدد القطاعات الأمنية العراقية، وأمن وسلامة العراق، لهذا نستهدفها ويجب أن نقضي عليها".

من جهته، قال مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان له قبل قليل، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت طائرات "إف 16" العراقية ضربة جوية موفقة، استهدفت خلالها مقر يتواجد فيه قيادات مهمة من عصابات "داعش" الإرهابية والذي يقع جنوبي منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية".

وألمح المركز إلى أن هذه الضربة، حققت هدفها بعد أن دمرت الموقع بالكامل، ومنوها إلى مزيد من التفاصيل سيعلن عنها لاحقاً.