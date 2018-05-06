تونس: "العليا للانتخابات" تكشف نسب المشاركة في الانتخابات البلدية

كشف عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن المناطق التي شهدت أعلى نسب للمشاركة في الانتخابات البلدية، التي انطلقت اليوم الأحد 6 مايو/ آيار.

وقال البرينصي، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك" إن نسبة مشاركة حتى ظهر اليوم، وصلت إلى 13.6 % في عموم البلاد، وأن أعلى نسبة كانت في دائرة دغوان، حيث بلغت 22%، بينما كانت نسبة المشاركة في دائرة "صفاقص 2" هي الأقل، حيث لم تتجاوز 7 %.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI العليا للانتخابات في تونس: 65 ألف شخصا يشرفون على "البلدية" وتابع: "بعض الدوائر شهدت احتجاجات لمنع وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، إلا أنه تم التعامل مع الأمر وفقا للقانون وتم تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم"، مشيرا إلى أن الهيئة العليا تتابع كافة الاجراءات على الأرض فيما يتعلق بأية عقبات تقف أمام اتمام المشهد الديمقراطي بكل حرية وسلامة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، كشفت صباح اليوم الأحد، عن آخر نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التونسية

وقالت نجلاء إبراهم، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 10%، حتى الساعة العاشرة صباحا في معظم المراكز الانتخابية

وتابعت: "حدث خطأ في مكتبي اقتراع في مركز المظيلة من خلال توفر أوراق اقتراع خاصة ببلدية قفصة، وتم تدارك الأمر بعد تعليق مدة الاقتراع".

ومضت: "كما تم إلغاء الأصوات المسجلة قبل عملية تعليق الاقتراع، وأتيح لهم التصويت مرة أخرى في الأوراق الصحيحة".

وأوضحت أن الخطأ حدث نتيجة قرب البلديات من بعضها، وأنه سيتم إتاحة وقت إضافي إذا تواجد بعض الناخبين بحلول الساعة السادسة نظرا لتعليق الاقتراع نتيجة الخطأ لوقت قليل.

وانطلقت صباح الأحد، الانتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

ويعد أبرز المتنافسين في الانتخابات هما حركتي النهضة ونداء تونس، حيث تنافس الأولى على كافة القوائم فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة.