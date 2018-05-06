تسجيل
18:06 06 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    طرابلس

    ضابطات ليبيات بعد عودتهن إلى الجيش: سوف نذهل العالم

    © AFP 2018 / MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت ضابطات في القوات المسلحة الليبية العربية عن معاناتهن لفترة طويلة جراء إبعادهن عن العمل بمواقعهن في الجيش، وحتى عودتهن إلى عملهن بالجيش مع انطلاق عملية "الكرامة" ضد المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على بنغازي.

    بنغازي- سبوتنيك. وتقول الرائد حواء مبروك سليمان، آمر شعبة التوثيق والإعلام بإدارة المراسم العسكرية، لوكالة "سبوتنيك"، "مع بداية الثورة الليبية عام 2011 همشنا من قبل جماعات الإخوان المسلمين ومن ينتمون إلى التيار الديني المتشدد، بسبب قرارات أصدرت بشأننا. وأهما قرار رقم 42 الصادر من المجلس الانتقالي الذي ينص على أن تستبعد المرأة من العمل العسكري في الجيش الليبي".

    خليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير درنة
    مكتب إعلام القيادة العامة
    الجيش الليبي: حسم الأمور في درنة قريبا
    وأوضحت أن "سبب وضع الرقم 42 على القرار يعود إلى أنه يمثل فترة حكم نظام "الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي"، مشيرة إلى أن القرار كان ينص على أن "تستبعد المرأة من العمل العسكري ويخبرونا بأن المرأة مكانها هو البيت".

    وأضافت حواء سليمان أنه "عند صدور هذا القرار عام 2011 ، عقدنا مؤتمرا صحافيا كبيرا، وهناك ضباط رجال قاموا بدعمنا ووقفوا معنا، وكان المؤتمر يضم كل ضابطات المنطقة الشرقية حيث خرجنا في الإعلام وتحدثنا عن هذا القرار ورفضنا له، لأننا نحن لنا مكانة وحاملين مرسوم دولة ونحن لا نعطي ولائنا لشخص وإنما لوطن"، مضيفة بأنه "كانت هناك خيبة أمل لدينا بسبب هذا القرار".

    وأوضحت سليمان أنه "بعد الثورة حدثت تغيرات كثيرة أثرت على عدم تواجدنا في المؤسسة العسكرية إلى أن اتضح لدينا ولدى الجميع أن الجماعات الإرهابية المتطرفة هي من كانت ضد عمل المرأة في المؤسسة العسكرية، لكن بعد انطلاق عملية الكرامة و التي أسميها أنا بثورة الكرامة حيث تم استدعاؤنا من جديد لممارسة عملنا العسكري مجددا لاسترجاع وطن واسترجاع مكانه، فالمؤسسة العسكرية دمرت وحاولوا أن يسلبوها لكن عادت المؤسسة وعادت المرأة لعملها العسكري".

    وأشارت إلى أن "انطلاقتنا الحقيقة كانت عام 2014 بداية انطلاق عملية الكرامة في مدرسة تابوك في منطقة أبوهديمة ببنغازي وأسس مكتب للعنصر النسائي لضابطات القوات المسلحة الليبية وأشكر مديرة المدرسة العميد فائزة العرفي التي بدأت بعدد بسيط يتكون من 20 ضابطة إلى أن وصلنا للمئات من الضابطات".

    إحدى المشاركات في المهرجان الوطني للزي التقليدي في طرابلس، ليبيا 13 ماري/ آذار 2018
    © REUTERS / Hani Amara
    نساء ليبيا يتألقن في طرابلس
    12
    وأكدت آمر شعبة التوثيق والإعلام بإدارة المراسم بالقوات المسلحة الليبية أن "الاحتفال بالذكرى الرابعة لعملية الكرامة تعتبر ذكرى مهمة للمؤسسة العسكرية التي قامت باسترجاع كرامتنا وحقوقنا بعد عزلها تماما لأعوام"، مؤكدة أن "الاحتفال الذي سيقام غدا بمدينة بنغازي هو في الإشراف الإداري والاستقبال والتشريفات، وسوف نذهل العالم غدا حيث قمنا بحضور البروفات العسكرية التي تقوم بتدريبات على العروض بالاحتفال، ونحن نعمل في خلية نحل منذ شهور للاستعداد لهذا الاحتفال والمرأة لها دور فعال في هذا بهذه المناسبة وكل هذا بفضل القائد العام للقوات الليبية العربية المسلحة المشير خليفة حفتر الذي اهتم برجوع الضابطات من النساء إلى المؤسسة العسكرية من جديد".

     

    وانطلقت معركة "الكرامة" في 16 مايو/ أيار 2014، بقيادة المشير حفتر، ضد جماعة مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي (المدعوم من غرفة عمليات ثوار ليبيا وكتائب مصراتة).

    واختتمت الرائد حواء المبروك سليمان حديثها "تخرجت وحصلت على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية العسكرية للبنات عام 2011، بالعاصمة طرابلس، وبدأت العمل سنة 2001، والتحقت بالقوات المسلحة الليبية حيث تم تنسيبي إلى المركز الأول في الحسابات العسكرية وبعد ذلك انتقلت كمساعد ضابط إعاشة في القاطع الحدودي أجدابيا، وذلك في عهد نظام القذافي".

     

    وأضافت "الآن وجدنا الدعم من قائد الجيش الليبي المشير حفتر، وكذلك الفريق عبدالرازق الناظوري الحاكم العسكري ورئيس أركان الجيش الليبي حيث تم استدعائنا من القيادة وتكليفنا بمهام عسكرية وادارية".

    في سياق متصل، تقول المقدم سميرة فرج البركي التابعة للمنطقة العسكرية بنغازي شعبة الآليات، لوكالة "سبوتنيك"،"في بداية ثورة 17 فبراير [ضد نظام القذافي]، تم تهميش الضابطات بصفة عامة ولم يكن لدينا أي دور في الثورة ، كان خروجنا ممنوع وصدر قرار 42 بإحالتنا للخدمة المدنية في ذلك الوقت، لكن كان عملنا بطريقة غير واضحة حيث عملت في اللواء الأول مشاة وطبيعة عملي إداري ، وغير واضح لأن الثورة كانت مسلوبة من قبل الجماعات المتطرفة".

    يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر قرار رقم 42 لسنة 2011 يقضي بمنع منتسبات الجيش الليبي بممارسة عملهم العسكري وإحالتهم للخدمة المدنية.

    وأضافت البركي أن "العمل بالخدمة العسكرية وخروجنا بالزي العسكري فترة 17 فبراير كان شبه مستحيل، لأننا لا نستطيع أن نخرج به سواء ضابطات نساء أو ضباط رجال".

    وأضافت أن "ثورة الكرامة رجعت حقوق المرأة العسكرية بالكامل وتولينا المناصب وشاركنا في معالجة الجرحى في مستشفى الجلاء في فترة عمليات قوات الجيش ضد تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة في بنغازي".

    وأشارت البركي إلى أن "القيادة العامة للجيش الليبي قامت باستدعاء الضابطات في القوات المسلحة، والقيادة العامة تعاملنا مثل الضباط الرجال ولا تفرق بين أمرأة أو رجل في المؤسسة العسكرية"، مشيرة إلى أنه "كلفنا بالمشاركة بالاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة كعنصر نسائي وضابطات في القوات المسلحة الليبية للمشاركة، وكلفنا بالاحتفال بمهام الاستقبال في منصة الشرف وفي عرض حاملات الراية من العنصر النسائي".

    واختتمت البركي حديثها قائلة إن "القيادة العامة أعطتنا حقوقنا في رجوعنا من جديد للعمل العسكري بعد تهميشنا لسنوات طويلة لذلك أشكر سيدي القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر".

    يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تستعد غدا الاثنين 7مايو/ أيار 2018، للاحتفال بمناسبة مرور 4 سنوات، على انطلاق عملية الكرامة التي يقودها القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر ضد الجماعات المتطرفة في البلاد، تزامنا مع تخريج الدفعة 51 من ضباط وضباط صف من الكلية العسكرية ومراكز التدريب الذي يتجاوز عددهم أكثر من 4 آلاف ضابط وجندي في احتفالية كبيرة يتخللها عرض عسكري ضخم.

    انظر أيضا:

    الجيش الليبي يستنكر الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات
    الجيش الليبي يضبط شحنة أسلحة كبيرة شرقي البلاد
    الجيش الليبي يكشف أسباب عدم رده على أنباء "تدهور صحة" حفتر
    الجيش الليبي يجهز قوة كبيرة لتنفيذ مهمة بمنطقة الهلال النفطي
    نجاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري من محاولة اغتيال
    وصول تعزيزات إضافية إلى الجيش الليبي من أجل تحرير درنة
    حفتر يصل القاهرة لبحث توحيد الجيش الليبي
    الجيش الليبي يشن هجمات على موقع للإرهابيين في درنة
    الكلمات الدلالية:
    المشير خليفة حفتر, الجيش الليبي, الجيش الوطني الليبي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في فعالية في كافة أنحاء روسيا شريط القديس جاورجيوس في مجمع النصب التذكاري لأحمد قديروف في غروزني، الشيشان
    من مهرجان "بيكيني" في أعالي الجبال الباردة إلى مظاهرات عيد العمال "الساخنة"- صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ثمن السكوت
    ما هو ثمن سكوت جنود السلام الأمميين
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك