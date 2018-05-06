الجزائر تكشف هوية إرهابيين اثنين تم القبض عليهما شرقي البلاد

نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد 6 مايو/ أيار، صورا لمسلحين اثنين وصفتهم بـ"الإرهابيين"، وقالت إنه قد تم إلقاء القبض عليهما أمس بمنطقة بزيامة منصورية بجيجل شرقي الجزائر العاصمة.

© AP Photo / Uncredited الجزائر تضبط أسلحة مضادة للدبابات في المنطقة الحدودية مع ليبيا

الجزائر — سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، إن "الأمر يتعلق بكل من الإرهابي حشود محمد المكنى (أبو وائل) وخطاب سمير المكنى (أبو خالد) اللذان التحقا بالجماعات الارهابية سنة 1994 و1996 على التوالي".

وأوضحت الوزارة أن العملية النوعية أسفرت عن حجز ما بحوزتهما، وهو عبارة عن سلاحين من نوع كلاشينكوف و5 مخازن ذخيرة مملوءة.

كما نشرت وزارة الدفاع صورا الإرهابيين الاثنين. وأظهرت الصور لحظات القبض عليهما من قبل عناصر الجيش الجزائري والمخبأ الذي كانا يلجآن إليه.

وبلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في منطقة جيجل شرقي الجزائر، منذ بدء العملية العسكرية في المنطقة مطلع أبريل/ نيسان الماضي 10 مسلحين، من بينهم أربعة سلموا أنفسهم، وواحد تم القضاء عليه فيما تم اعتقال خمسة إرهابيين.