الجزائر تكشف هوية إرهابيين اثنين تم القبض عليهما شرقي البلاد

وأوضحت الوزارة أن العملية النوعية أسفرت عن حجز ما بحوزتهما، وهو عبارة عن سلاحين من نوع كلاشينكوف و5 مخازن ذخيرة مملوءة.
كما نشرت وزارة الدفاع صورا الإرهابيين الاثنين. وأظهرت الصور لحظات القبض عليهما من قبل عناصر الجيش الجزائري والمخبأ الذي كانا يلجآن إليه.
وبلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في منطقة جيجل شرقي الجزائر، منذ بدء العملية العسكرية في المنطقة مطلع أبريل/ نيسان الماضي 10 مسلحين، من بينهم أربعة سلموا أنفسهم، وواحد تم القضاء عليه فيما تم اعتقال خمسة إرهابيين.
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