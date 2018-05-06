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18:54 06 مايو/ أيار 2018
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    المواجهات في اليمن

    وكالة: "ألوية العمالقة" تتقدم بإسناد إماراتي وانهيارات في "أنصار الله" (فيديو)

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن ما يسمى قوات "ألوية العمالقة" اليمنية تمكنت من السيطرة على على عدة مرتفعات استراتيجية على الساحل الغربي لليمن، أهمها جبل الخزان خلال عملية عسكرية واسعة.

    كما سيطرت هذه القوات على مفرق المخا غرب تعز، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، فضلا عن سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسي كانت تتمركز فيها قناصة "أنصار الله"، بدعم من المقاومة الوطنية اليمنية و"التهامية" لتضييق الخناق على مسلحي الجماعة وسط انهيارات كبيرة في صفوفهم وفرارهم من جبهات القتال، وفقا للوكالة الإماراتية.

    وقال مصدر في "ألوية العمالقة" اليمنية إن "المواجهات تدور حاليا في مفرق البرح، بعد إحكام السيطرة على مفرق المخا وسط تكبد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد و الأرواح وتقدمها بمعنويات عالية للسيطرة الكاملة على مفرق البرح"، على حد قوله.

    وذكرت الوكالة أن "ألوية العمالقة" تواصل تقدمها الميداني نحو مفرق البرح الذي يعد بوابة العمليات العسكرية باتجاه تعز من المحور الغربي في عملية عسكرية، أسفرت عن مقتل عدد كبير من "أنصار الله" بينهم قيادات ميدانية ممن يديرون المعارك.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب اليمنية, القوات الإماراتية, الإمارات, اليمن
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