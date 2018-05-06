"الحوثيون" يقصفون تجمعات لقوات هادي والتحالف بصاروخ باليستي

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" (الحوثيين) إطلاق صاروخ باليستي على مواقع تابعة لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف بقيادة السعودية في مديرية موزع، التابعة لمحافظة تعز، والواقعة على الساحل الغربي لليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت "المسيرة" مساء اليوم الأحد، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "قاهر 2 إم" على تجمعات للقوات الحكومية والتحالف غربي موزع في الساحل الغربي".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقنص جنديين سعوديين في جيزان جنوب غربي المملكة

يذكر أن صاروخ "قاهر 2 إم" الباليستي "مداه 400 كيلومتر" طورته جماعة "أنصار الله" عن منظومة "سام 2" المضادة للطيران، الروسية الصنع.

وكانت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده المملكة العربية السعودية أطلقت عملية عسكرية واسعة، لاستعادة سلسلة تباب استراتيجية بمحافظة حجة غربي اليمن من سيطرة جماعة "أنصار الله".

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المنطقة أطلقت اليوم الأحد عملية عسكرية بإسناد جوي ومدفعي من قوات التحالف للسيطرة على سلسلة تباب كتف مُقل الاستراتيجية جنوب مديرية ميدي التي تمتد على مساحة كيلومترين اثنين وبارتفاع 35 مترا وتشرف على وادي حيران".

وأوضح المصدر أنه "بالسيطرة على هذه المنطقة يستعيد الجيش مناطق واسعة في مديرية حيران".

"وأكد المصدر "سقوط العديد من "الحوثيين" بين قتيل وجريح وأسر 3 منهم أحدهم جريح، كما استعاد الجيش أسلحة وذخائر كانت في حوزة "الحوثيين".

وأضاف المصدر "هذه العملية مستمرة حتى استعادة تباب كتف مُقل جنوب مديرية ميدي وبعض الجيوب في مزارع شرق المديرية وبالسيطرة عليهما تكون مديرية ميدي بالكامل في قبضة الجيش".

وتأتي العملية بعد إعلان قوات الرئيس هادي السيطرة على مدينة ميدي في 12 نيسان/ أبريل الماضي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من اليمنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.