خبير انتخابي لبناني: نسبة الاقتراع متدنية عن الأعوام السابقة

قال الخبير الانتخابي اللبناني ربيع الهبر لـ"سبوتنيك"، إن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية التي جرت اليوم متدنية عن الأعوام الماضية، والنسبة متدنية كثيرا عن نسبة الاقتراع عن 2009".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الرئيس اللبناني يعلن حالة وحيدة لتمديد وقت الاقتراع في الانتخابات النيابية

وأضاف "كنت أقدر أن نسب الاقتراع لن تزيد عما كنا نشهده في الدورات السابقة بالنسب، لأنه عام 2009 هناك مناطق اقترعت إلى أقصى حدود بفعل المعارك الانتخابية ".

وتابع: "القانون الحالي لم يغير بأي شيء بهذا الموضوع، ولم يزيد من النسب على العكس هناك أشخاص غير مقتنعين فيهم الناخبين، فكيف سيزيد نسب الاقتراع خصوصا أن هناك أناس مجبورين على إعطاءهم صوتهم، لم تعد إختيارية أصبحت إجبارية".

وأقفلت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية أبوابها عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على أن يتم اقتراع المواطنين المتواجدين داخل ومحيط مراكز الاقتراع.

وانطلقت الانتخابات النيابية للمرة الأولى منذ 9 سنوات عند الساعة السابعة صباحا.

ولأول مرة ينتخب اللبنانيين مرشحيهم وفق القانون "النسبي" مع الصوت "التفضيلي"، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.

وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لدى وزارة الداخلية 77 لائحة تضم 917 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية الخمسة عشر.