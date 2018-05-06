خبير انتخابي لبناني: نسبة الاقتراع متدنية عن الأعوام السابقة

وتابع: "القانون الحالي لم يغير بأي شيء بهذا الموضوع، ولم يزيد من النسب على العكس هناك أشخاص غير مقتنعين فيهم الناخبين، فكيف سيزيد نسب الاقتراع خصوصا أن هناك أناس مجبورين على إعطاءهم صوتهم، لم تعد إختيارية أصبحت إجبارية".
وأقفلت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية أبوابها عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على أن يتم اقتراع المواطنين المتواجدين داخل ومحيط مراكز الاقتراع.
وانطلقت الانتخابات النيابية للمرة الأولى منذ 9 سنوات عند الساعة السابعة صباحا.
ولأول مرة ينتخب اللبنانيين مرشحيهم وفق القانون "النسبي" مع الصوت "التفضيلي"، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.
وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لدى وزارة الداخلية 77 لائحة تضم 917 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية الخمسة عشر.
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