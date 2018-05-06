إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية

أقفلت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية أبوابها عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ان يتم اقتراع المواطنين المتواجدين داخل ومحيط مراكز الاقتراع.

وانطلقت الانتخابات النيابية للمرة الأولى منذ 9 سنوات عند الساعة السابعة صباحا.

© Photo / رولي المراد رئيس القائمة النسائية في لبنان ترصد ملاحظات "الساعات الأولى" في الانتخابات

ولأول مرة ينتخب اللبنانيين مرشحيهم وفق القانون "النسبي" مع الصوت "التفضيلي"، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.

وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لدى وزارة الداخلية في لبنان، 77 لائحة تضم 917 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية الخمسة عشر.