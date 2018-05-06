الرئيس اللبناني يعلن حالة وحيدة لتمديد وقت الاقتراع في الانتخابات النيابية

وجه رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، قبل ساعات من إنتهاء عملية الإقتراع في الإنتخابات النيابية، نداء الى اللبنانيين دعاهم فيه لممارسة حقهم في الاقتراع والاقبال على التصويت.

وقال عون: "بعدما تابعت اليوم عملية الاقتراع، تفاجأت بضعف الاقبال على ممارسة الحق الانتخابي، لأنكم ايها المواطنون، اذا كنتم بالفعل راغبين في حصول تغيير، والوصول الى حكم جديد ونهج جديد، عليكم ان تمارسوا هذا الحق".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR تعرف على نسب الاقتراع في انتخابات لبنان حتى الآن

وتابع عون "لا يجوز أن تتركوا هذه الفرصة مع وجود قانون جديد يسمح للجميع بالوصول الى الندوة البرلمانية في لبنان ".

وأضاف عون "الوقت لا يزال متاحا، وآمل منكم أن تقترعوا، وإذا كنتم موجودين داخل أقلام الاقتراع، فسيتم تمديد الوقت لكي يتمكن الجميع من التصويت".

وكان الرئيس عون قد ادلى بصوته، وتابع بعد ظهر اليوم مسار العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات التي استحدثت في قصر بعبدا، حيث تم ربطها بغرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية.