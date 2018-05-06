الرئيس اللبناني يعلن حالة وحيدة لتمديد وقت الاقتراع في الانتخابات النيابية

وقال عون: "بعدما تابعت اليوم عملية الاقتراع، تفاجأت بضعف الاقبال على ممارسة الحق الانتخابي، لأنكم ايها المواطنون، اذا كنتم بالفعل راغبين في حصول تغيير، والوصول الى حكم جديد ونهج جديد، عليكم ان تمارسوا هذا الحق".
وأضاف عون "الوقت لا يزال متاحا، وآمل منكم أن تقترعوا، وإذا كنتم موجودين داخل أقلام الاقتراع، فسيتم تمديد الوقت لكي يتمكن الجميع من التصويت".
وكان الرئيس عون قد ادلى بصوته، وتابع بعد ظهر اليوم مسار العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات التي استحدثت في قصر بعبدا، حيث تم ربطها بغرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية.
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