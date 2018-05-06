قيادي بالحراك: لا نقبل احتكار أي طرف لقضية الجنوب

قال العميد علي السعدي، القيادي بالحراك الجنوبي، إن من حق رئيس الوزراء بن دغر أن يزور سقطرى وأي منطقة أخرى في اليمن، لكن المشكلة كانت في اصطحابه أحد القادة الشماليين الذين قتلوا الجنوبيين إبان حكم الرئيس علي عبد الله صالح، وهو ما أثار حفيظة أهالي الجزيرة.

وأضاف السعدي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 6 مايو/ آيار، أن المجلس الانتقالي والإمارات أعلنوا حالة الاستنفار لمنع دخول هذا القائد إلى المحافظة بصحبة رئيس الوزراء بن دغر.

وأكد أن الخلافات بين الفصائل الجنوبية في الوقت الراهن لم تصل إلى ما وصلت إليه في يناير الماضي، "وأعتقد أن السعودية والإمارات يدركون تلك المخاطر ويعملون على حل المشاكل قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".

وتابع القيادي الجنوبي، أن هناك أطياف سياسية على أرض الجنوب والمجلس الانتقالي هو أحد تلك الأطياف، وفي كل الحالات لا نقبل أن يكون هناك طيف سياسي يقول أنه صاحب الحق والكلمة الوحيدة في الجنوب، نحن نريد بناء تعددي بعيد عن احتكار السلطة.