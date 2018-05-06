انتخابات لبنان: الوضع الأمني جيد والأخطاء ستلغي 5 – 10% من الأصوات

اعتبر وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل أنه من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءاً بقي الوضع الأمني جيد جداً، مؤكداً أنه بكل انتخابات تحدث إشكالات وحماس، ولكن تبقى محصورة.

وحول الإشكالات التي حدثت في أكثر من دائرة اقتراع قال شربل لـ"سبوتنيك": "هذا ليس إشكال أمني هذا يسمى إشكالات وتزاحمات على اللوائح ومن سيربح ومن ضد من، وحتى غداً لن يكون هناك أي إشكالات، والجميع سيتفق بعد الإنتخابات".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR تعرف على نسب الاقتراع في انتخابات لبنان حتى الآن

وأكد شربل أن "الجيش والقوى الأمنية لم يتدخلوا حتى الساعة، لم يحدث أي إطلاق نار أو قذائف هذا إذا أردنا الحديث بوضع أمني، ومن الطبيعي حدوث الخلافات ضمن العائلة الواحدة".

وأشار إلى أن النتائج لن تصدر قبل مساء غد الاثنين، وقال: "الفرز سيحدث في أقلام الاقتراع والجمع سيكون إلكتروني، واليوم فرضاً ستنتهي عملية الإقتراع عند الساعة 7 أو 8 مساءاً لأنه يبقى ناخبين داخل مراكز الإقتراع، ولدينا أكثر من 3 آلاف صندوق في لبنان، ومن ثم سيتم فرزهم من قبل رؤساء الأقلام، وعلى الأقل عند منتصف ليل اليوم لتظهر نتيجة الفرز، ومن ثم تحويلهم للجنة القيد الابتدائية التي بدورها تفرزهم وتضعهم على تطبيق إلكتروني لتجمعهم إلكترونياً".

وأضاف شربل:" هناك كذلك الناخبين الذين انتخبوا في الخارج وهم بحدود 30 ألف ولم يتم فرزهم حتى الساعة والصناديق ما زالت مقفلة في مصرف لبنان، و أمس انتخب 17 ألف رئيس قلم كذلك صناديقهم في مصرف لبنان لم يفرزوا أيضاً".

وعن نسبة الاقتراع قال شربل إن "النسبة ليست قوية، إذا أخذنا متوسط الاقتراع في لبنان في مختلف الدوائر لم تتعدى الـ50% بعد، هناك أماكن ستصل إلى 60 و 65 % وأماكن تصل إلى 50%".

وحول الأخطاء التي من الممكن أن تحدث في عملية الاقتراع قال شربل: "حسبنا أنه بحدود 5 — 10% كحد أقصى من اللوائح ستلغى لأسباب عدم معرفة الناخب كيفية الانتخاب، وهذا تحصيل حاصل لأنه لأول مرة قانون الانتخاب نسبي".