أول تعليق إماراتي على البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني

استهجنت وزارة الخارجية الإماراتية، البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبرت الوزارة عن استغرابها للبيان، "والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه"، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "تدرك دولة الإمارات الدور الذي يقوم به الإخوان المسلمين ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات، التي تعتبر ركنا من أركان جهود التحالف العربي الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار وعودة الشرعية".

يتبع…