استمرار خروج المسلحين من يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي دمشق

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأنه تم تجهيز 62 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك في قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.
وتم خلال الأيام الثلاثة الماضية اخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم بواسطة 109 حافلات من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.
ويقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من إخراج الإرهابيين منها.
ووفقا لـ"سانا" تزامنت عمليات "إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من يلدا وببيلا وبيت سحم مع مواصلة الجيش العربي السوري عملياته على أوكار الإرهابيين في حي الحجر الأسود حيث تتركز العمليات حاليا على الجزء الشمالي من الحي وذلك بعد أن حررت وحدات الجيش أمس جزأه الجنوبي بشكل كامل".
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