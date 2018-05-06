استمرار خروج المسلحين من يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي دمشق

يستمر خروج المسلحين من أحياء يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي العاصمة دمشق، حيث انتهت مساء اليوم عملية تجهيز دفعة رابعة من الحافلات التي تقل مئات المسلحين وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأنه تم تجهيز 62 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك في قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

© AP Photo / SANA مركز المصالحة الروسي يبدأ بإخراج المسلحين من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم

ولفتت إلى أن "عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها".

وتم خلال الأيام الثلاثة الماضية اخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم بواسطة 109 حافلات من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

ويقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من إخراج الإرهابيين منها.

ووفقا لـ"سانا" تزامنت عمليات "إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من يلدا وببيلا وبيت سحم مع مواصلة الجيش العربي السوري عملياته على أوكار الإرهابيين في حي الحجر الأسود حيث تتركز العمليات حاليا على الجزء الشمالي من الحي وذلك بعد أن حررت وحدات الجيش أمس جزأه الجنوبي بشكل كامل".