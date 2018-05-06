بالفيديو... الجيش السوري يستخدم القوة النارية ضد "داعش" جنوبي دمشق

تواصل وحدات الاقتحام في الجيش السوري بدعم من سلاحي الجو والصواريخ عملياتها للقضاء على تنظيم "داعش" في الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوبي دمشق، ومع دقة العمليات التي تفرضها ظروف القتال، يستخدم الجيش السوري قوة نارية كثيفة للقضاء على آخر جيوب التنظيم في المنطقة.