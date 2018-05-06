بالفيديو... الجيش السوري يستخدم القوة النارية ضد "داعش" جنوبي دمشق

يظهر فيديو منشور على اليوتيوب استخدام الجيش السوري لآلية "ميتيوريت" ضد قناصي تنظيم "داعش" الإرهابي المختبئين في مخيم اللاجئين الفلسطينيين اليرموك، بحسب موقع "مراسلون".
كما يُظهر هذا الفيديو أداء مدفع "غفوزديكا" الذاتي الحركة ومدافع الهاون.
وتعتبر آلية "ميتيوريت" من راجمات القذائف الصاروخية. وتتلخص وظيفتها الأساسية في تطهير الأرض من الألغام، وتستطيع تأمين ممر آمن عرضه 6 أمتار وطوله 90 مترا وسط حقل الألغام.
وتمتاز راجمة "ميتيوريت" بظهور ألسنة اللهب عند إطلاق الطلقات.
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