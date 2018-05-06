الداخلية اللبنانية تعلن نسب الاقتراع في كافة الدوائر

وشهدت بعض الدوائر إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، كما شهدت دوائر أخرى نسبة اقتراع فاقت الخمسين بالمئة.
بيروت الأولى: 31.50 %
بيروت الثانية: 37.15%
البقاع الأولى: 47.82%
البقاع الثانية: 63.31 %
البقاع الثالثة: 47.27%
الجنوب الأولى: 46.18%
الجنوب الثانية: 44.71%
الجنوب الثالثة: 48.59%
الشمال الأولى: 48.95%
الشمال الثانية: 52.30%
الشمال الثالثة: 45.62%
جبل لبنان الأولى: 52.76%
جبل لبنان الثانية: 47.64%
جبل لبنان الثالثة: 44.50%
جبل لبنان الرابعة: 46.19%
يذكر أن نسبة الاقتراع الإجمالية بلغت في لبنان، وفقا للنتيجة غير النهائية 46.88%.
وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، قد أعلن ألا تمديد لفترة الإقتراع، وأن النتائج ستظهر بشكل متطور وسريع قبل منتصف ليل الأحد.
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