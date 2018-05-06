الداخلية اللبنانية تعلن نسب الاقتراع في كافة الدوائر

انتهى يوم الانتخابات النيابية الطويل في لبنان، وتفاوتت نسب الاقتراع ما بين دائرة وأخرى من الدوائر الخمسة عشر.

وشهدت بعض الدوائر إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، كما شهدت دوائر أخرى نسبة اقتراع فاقت الخمسين بالمئة.

وقبيل إقفال صناديق الاقتراع بساعة، أعلنت وزارة الداخلية نسب الاقتراع في كافة الدوائر، على النحو التالي:

بيروت الأولى: 31.50 %

بيروت الثانية: 37.15%

البقاع الأولى: 47.82%

البقاع الثانية: 63.31 %

البقاع الثالثة: 47.27%

الجنوب الأولى: 46.18%

الجنوب الثانية: 44.71%

الجنوب الثالثة: 48.59%

الشمال الأولى: 48.95%

الشمال الثانية: 52.30%

الشمال الثالثة: 45.62%

جبل لبنان الأولى: 52.76%

جبل لبنان الثانية: 47.64%

جبل لبنان الثالثة: 44.50%

جبل لبنان الرابعة: 46.19%

يذكر أن نسبة الاقتراع الإجمالية بلغت في لبنان، وفقا للنتيجة غير النهائية 46.88%.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، قد أعلن ألا تمديد لفترة الإقتراع، وأن النتائج ستظهر بشكل متطور وسريع قبل منتصف ليل الأحد.