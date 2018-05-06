4 قتلى وجرحى بغارة للتحالف غربي اليمن

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن مساء اليوم الأحد 6 مايو/ أيار، غارة على منزل في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقية".

© Sputnik . 21 غارة للتحالف العربي على 5 محافظات يمنية

ووفقاً للمصدر: "أسفرت الغارة عن مقتل امرأة مسنة وطفلة وإصابة 2 آخرين".

وأضاف المصدر: "أن طيران التحالف قصف بخمس غارات مبنى الهيئة العامة لتطوير تهامة في منطقة القطيع بمديرية المراوعة، ألحقت أضراراً مادية واسعة".

وكان يمنيان قتلا، السبت، بقصف طيران التحالف منطقة الجربة في مديرية الجراحي جنوب الحديدة.

من جهة ثانية، تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي، لصاروخين في نفس اللحظة، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه نجران، من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن الدفاع الجوي للتحالف رصد إطلاق صاروخين باليستيين من قبل جماعة "أنصار الله"، من داخل الأراضي اليمنية، شمال محافظة عمران، باتجاه أراضي المملكة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقال إن الصاروخين كانا باتجاه مدينة نجران، "وأطلقتهما المليشيا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضهما جميعا".