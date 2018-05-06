"إسقاط الولاية" تثير جدلا في السعودية… ومغردون: الحملة تهدف لـ"إسقاط الحكم"

في ظل حملة الاصلاح والانفتاح الذي تشهدها المملكة السعودية، بقيادة ولي العهد، محمد بن سلمان، تزايدت المطالب المنادية بإسقاط الولاية عن المرأة.

ودشن العديد من النشطاء السعوديين حملات مؤيدة وأخرى معارضة لإسقاط الولاية، ودُشن وسمٌ على موقع "تويتر" تحت عنوان "الشعب يرفض اسقاط الولاية".

ويبدو الاختلاف ما بين تأييد ومعارضة إسقاط الولاية عن المرأة جليا من خلال تغريدات وتفاعلات المستخدمين.

إذ يرفض حساب على تويتر باسم "روضة اليوسفي"، اسقاط الولاية، وتعتبر الدعوة إلى اتخاذ القرار "إرهاب".

#الشعب_يرفض_اسقاط_الولايه

نحتاج لبرامج توعويه عن الواجبات المتبادله بين أفراد الأسرة من خلال التعاون بين وزراة التعليم والتنمية الاجتماعية! هناك اسقاطيات يقومون بتشوية قيمة رب الأسرة وولي الأمر وحجتهم حالات عنف موجودة في جميع أنحاء العالم 👌التغرير باسم إسقاط الولايه إرهاب — روضه اليوسف (@Rawda_Alyousef) May 6, 2018

فضلا عن أنه قد يكون ذريعة لإسقاط الحكم في المملكة، إذ يقول الحساب إن "إسقاط الولاية الخاصة بداية المطالبة بإسقاط الولاية العامة".

#الشعب_يرفض_اسقاط_الولايه إسقاط الولاية الخاصه بداية المطالبة بإسقاط الولاية العامة وهذه خططهم من عام ٢٠٠٥ مشروع لليبرالي و اخواني صفوي 👌 — روضه اليوسف (@Rawda_Alyousef) May 5, 2018

بينما قال حساب آخر باسم "مشعل الزاهد": "نعم وبشدة نرفض المحاولات الخبيثة لتفكيك الأسر وإهانة أولياء الأمور لتحقيق أهداف ورغبات غير شريفة فخابت مساعيكم".

#الشعب_يرفض_اسقاط_الولايه



نعم وبشدة نرفض المحاولات الخبيثة

لتفكيك الأسر وإهانة أولياء الأمور لتحقيق

أهداف ورغبات غير شريفة فخابت مساعيكم

ولي الأمر هو عمود البيت رغم أنف الحاقدين. — مشعل الزاهد (@mishal_alzahed) May 5, 2018

على الجانب الآخر، يرى مؤيدو إسقاط الولاية أنها تسمح بأكل حقوق المرأة وتسمح للرجال بممارسة ضغوطا على المرأة.

وغرد حساب باسم "سطام المقرن": باسم الولاية يمارس الرجل شتى الضغوط والتهديدات مع المرأة".

نعم يمارس العنف والظلم على المرأة في العالم بدون #ولاية… ولكن تعد هذه الممارسات جريمة بحق المرأة… وفي مجتمعنا تعد حق للرجل باسم الولاية والقوامة وتعاليم الدين… https://t.co/aP02cNO4QP — سطام المقرن (@smegren) May 6, 2018

يذكر أن قضية إسقاط الولاية قد ظهرت عبر "تويتر" في حملات منذ عامين، ووجدت في البداية تفاعل بعض الكاتبات السعوديات، لكن بعضهن تراجع وانسحب من الحملة، لكن هذه المطالبات تلقى ردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض من جوانب شرعية وقانونية. بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وبحسب الصحيفة اعتبرت الكاتبة السعودية الدكتورة لمياء البراهيم حملات إسقاط "الولاية" مبالغات وبذاءات، وقالت إن المطالبون ينادون بالتمرد على الأسرة وإهانة السعودي.