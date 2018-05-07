33 في المائة نسبة التصويت في الانتخابات البلدية في تونس

أعلن رئيس الهيئة المستقلة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن نسبة التصويت في الانتخابات البلدية، التي جرت يوم الأحد، في تونس بلغت 33 في المائة.

تونس- سبوتنيك. وقال المنصري في مؤتمر صحفي أن "نسبة التصويت بلغت عند إغلاق مكاتب الاقتراع في كامل البلديات بلغت 33 في المائة"، مشيرا إلى أن " 1.7 مليون ناخب صوتوا في هذه الانتخابات من مجموع 5 ملايين ناخب مسجلين في اللائحة الوطنية".

وكانت نسبة التصويت قد تطورت من 5 في المائة عند العاشرة صباحا إلى 13 في المائة عند منتصف النهار، قبل أن تبلغ 21 في كامل أنحاء الجمهورية حتى عصر أمس.

وشهدت هذه الانتخابات عزوفا انتخابيا لافتا مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات الثلاث البرلمانية التي جرت عامي 2011 و2014 ، والانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية عام 2014.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية التونسية تقدما لافتا لحركة النهضة على منافسها الأول حزب نداء تونس، وأعطت عمليات الفرز الأولية نسبة 27.5 في المائة لصالح حركة النهضة مقابل 22.5في المائة لصالح نداء تونس، و14 في المائة لباقي الأحزاب السياسية و8 في المائة للقوائم الائتلافية، وتوزعت النسبة الباقية على القوائم المستقلة.

وتنافست في هذه الانتخابات 2173 قائمة انتخابية تتنافس على استقطاب الناخبين الذين بلغ إجمالي عددهم كمسجلين في لائحة الوطنية 5.3 مليون ناخب تونسي، وتنافست هذه القوائم على مقاعد المجالس البلدية في 350 بلدية، تمثل أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والجبهة الشعبية اليساري ومشروع تونس وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة. وسيعلن عن نتائجها في التاسع مايو الجاري طابعها المحلي، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في بداية شهر يونيو المقبل.