المجلس الانتقالي يتهم الحكومة اليمنية بـ"إخفاء الحقائق"

وأكد المجلس في بيان بعث به لـ سبوتنيك، اليوم الاثنين، 7 مايو /أيار، على جنوبية جزيرة سقطرى، ورحب بالدور التنموي الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة بما يدعم تثبيت الأمن والاستقرار ودعم المشاريع الاقتصادية والإنسانية وشدد على ضرورة تأمين المياه الإقليمية وطرق الملاحة البحرية من أي تسللات للقوى الإرهابية.
مضيفا أن افتعال هذه المعارك الجانبية من قبل الحكومة اليمنية، تارة في سقطرى وتارة أخرى في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى يكشف بشكل واضح السعي الحثيث لمراكز النفوذ والشرّ وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ومن يقف خلفها للهيمنة والاستحواذ على مقدرات البلاد وتعزيز مراكز نفوذها.
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