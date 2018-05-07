التحالف العربي يستهدف وزارتي الدفاع والداخلية في صنعاء بغارتين

صرح مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن طيران التحالف العربي استهدف بغارتين مقري وزارتي الدفاع والداخلية في العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار.

صنعاء — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": " قام طيران التحالف بغارتين استهدف خلالهما مقري وزارتي الدفاع والداخلية في العاصمة".

وفي وقت سابق، من مساء أمس الأحد، قُتل وأصيب 4 يمنيين بغارة لطيران التحالف على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.