قرار ملكي بشأن من قتلوا في طائرة الأمير منصور بن مقرن

تنظم إمارة منطقة عسير، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، حفلا لتكريم شهداء الطائرة المروحية التي كان يستقلها الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين في المنطقة، وذلك بالصالحة الملكية بالخالدية بمدينة أبها.

© REUTERS / Lucas Jackson أول تعليق من الأمير محمد بن نايف على مصرع بن مقرن (صور+فيديو)

ويأتي ذلك الاحتفال بعد صدور الأمر الملكي للعاهل السعودي الملك سلمان بمنحهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ويقام الحفل تحت رعاية أمير منطقة عسير فيصل بن خالد ونائبه تركي بن طلال، على شرف الأمير مقرن بن عبد العزيز، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية

بدوره، رفع الأمير فيصل بن خالد، شكره وتقديره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من رعاية وعناية تجسد تلاحم القيادة بالشعب، مشيراً إلى أن سيرة الشهداء ستبقى خالدة في أذهان الجميع.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن وفاة الأمير منصور بن مقرن، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقله هو ومرافقين، يوم الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.