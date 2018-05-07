دخول الحافلات إلى الرستن في ريف حمص الشمالي لترحيل المسلحين إلى جرابلس

أفاد مصدر أمني ببدء دخول حوالي 100 حافلة إلى بلدة رستن في ريف حمص الشمالي لنقل أكثر من 3000 مسلّح إلى جرابلس في ريف حلب.

وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، "بدأت الحافلات بالدخول إلى مدينة الرستن لترحيل المسلحين إلى جرابلس بريف حلب تنفيذا لاتفاق إخلاء المدينة من السلاح والمسلحين".

© Sputnik . HASSAN HASHEM وفد روسي يصل إلى مدخل ريف حمص الشمالي للتفاوض على إخراج المسلحين

وأضاف "من المتوقع أن يخرج اليوم ما يقارب 3500 شخصاً من المسلحين وعائلاتهم تقلهم مائة حافلة باتجاه جرابلس في ريف حلب"، موضحاً أن القافلة ستسلك طريق حماة حلب.

يتبع…