خبير عسكري سوري: خطة الجيش لحصار "دواعش دمشق" تضمن نصرا سريعا

أعلن الجيش العربي السوري، أنه بصدد قطع المناطق الجنوبية من دمشق، التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم "داعش"، قريبا إلى قسمين، تمهيدا للقضاء على الإرهابيين.

قال العميد مرعي حمدان، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، إن هذه الخطوة من شأنها أن تعجل النصر على الإرهابيين، سواء في مخيم اليرموك، الذي بدأ الإرهابيون مغادرته بالفعل، أو المناطق القريبة منه، التي تأوي عددا كبيرا من المتطرفين الذين يحملون السلاح ضد الدولة.

وأضاف حمدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، أن تقسيم مناطق نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قسمين، يجعل الإرهابيين محاصرين داخل نقطتين، لا يمكن الفكاك منهما، لأن الجيش السوري سيكون موجودا في جميع الجهات، والدواعش سيكونوا مضطرين إلى التسليم فورا.

© Sputnik . Michael Allaedine الجيش السوري يعتزم تقسيم منطقة سيطرة "داعش" في دمشق إلى قسمين

ولفت الخبير العسكري السوري إلى أن كثير من الخطط الحربية التي يتم التعامل بها مع تنظيم "داعش"، تنجح لسببين، السبب الأول هو القوة الضاربة للجيش العربي السوري في مواجهة الدواعش المحاصرين والذين يستنزفون طاقاتهم الأخيرة، والثاني هو وجود عقيدة حقيقية لدى السوريين بضرورة النصر.

وأوضح الخبير السوري، أن وجود عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، المحاصرين في جنوب دمشق، داخل دائرة حصار أضيق، تكون أضلاعها الأربعة حوائط منيعة من جنود وقوات الجيش العربي السوري، سوف يدفعهم بسرعة إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم ليكونوا تحت تصرف قوات الجيش.

وشدد العميد مرعي حمدان على ضرورة أن يتخذ الجيش السوري هذه الخطوة في أقرب وقت، بعد الانتهاء بشكل كامل من ترحيل كل من قبلوا الخروج من اليرموك وما حوله، لضمان تحرير العاصمة دمشق وضواحيها بالكامل من عناصر التنظيم الإرهابي، الذين احتلوها منذ 6 سنوات حتى ظنوا أنها صارت ملكهم.

وكان العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، قد صرح اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، أن الجيش السوري، قريبا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، التي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم "داعش" إلى قسمين.

وقال نفنوف: "بالأمس، كان في موقع مقر كتيبتي مواقع للمسلحين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقدمنا 500 متر، من الناحية الأخرى تتقدم كتيبة أخرى من جيشنا. قريبا سنلتقي، لذلك سنقطع المناطق التي يحتلها مسلحو داعش إلى قسمين، ومن ثم سوف نسحق وندمر الإرهابيين".