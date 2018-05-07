قيادي يمني يكشف حقيقة استهداف التحالف للمشاط والحوثي

كشف قيادي في اللجنة الثورية العليا بصنعاء، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، حقيقة استهداف طيران التحالف لقيادات حوثية بارزة في غاراتها اليوم.

قال توفيق الحميري، القيادي باللجنة الثورية العليا في صنعاء، باتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن طيران التحالف قام بقصف المكاتب الرئاسية في العاصمة اليمنية، لكن العملية لم تحقق أي من أهدافها.

© Photo / الإعلام الحربي لجماعة "انصار الله" عشرات الضحايا بغارتين للتحالف على رئاسة الجمهورية في صنعاء

وأشار القيادي باللجنة الثورية العليا، إلى أن رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وكبار القادة في الرئاسة بخير، لأنهم لم يكونوا متواجدين في تلك الأماكن وقت القصف.

وأكد الحميري، أن الرد على قصف الأماكن الرئاسية سيكون بالمثل داخل الأراضي السعودية، وأن العملية التي استهدفت الرئيس الصماد والتي اشتركت فيها أجهزة مخابراتية عالمية، لن يسمح بتكرارها مرة أخرى، ويتم اتخاذ كل التدابير وأولها المعلومات الاستخبارية.

وكان مصدر يمني قد أشار في وقت سابق، إلى أن طيران التحالف شن غارتين على مكاتب الرئاسة اليمنية في صنعاء، أسقطت عشرات الضحايا، بحسب قوله.