قيادي يمني يكشف حقيقة استهداف التحالف للمشاط والحوثي

قال توفيق الحميري، القيادي باللجنة الثورية العليا في صنعاء، باتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن طيران التحالف قام بقصف المكاتب الرئاسية في العاصمة اليمنية، لكن العملية لم تحقق أي من أهدافها.
وأكد الحميري، أن الرد على قصف الأماكن الرئاسية سيكون بالمثل داخل الأراضي السعودية، وأن العملية التي استهدفت الرئيس الصماد والتي اشتركت فيها أجهزة مخابراتية عالمية، لن يسمح بتكرارها مرة أخرى، ويتم اتخاذ كل التدابير وأولها المعلومات الاستخبارية.
وكان مصدر يمني قد أشار في وقت سابق، إلى أن طيران التحالف شن غارتين على مكاتب الرئاسة اليمنية في صنعاء، أسقطت عشرات الضحايا، بحسب قوله.
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