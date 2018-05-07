"تنبيه هام جدا" من السفارة السعودية في ماليزيا

دعت السفارة السعودية في ماليزيا، اليوم الاثنين، 7 مايو/ أيار، طلاب المملكة إلى تمديد إقامتهم عن طريق الجامعات والمعاهد المنتسبين لها، وعدم التعامل مع أشخاص لتمديد إقامتهم مقابل مبالغ مالية.

© AP Photo / reuters Hasan Jamali\THOMAS WHITE بيان من السفارة السعودية عن "تدبير انقلاب في قطر"

وقالت السفارة، في تنبيه عنونته بـ"هام جدا": "في حالة تعثر التمديد يرجى التواصل مع الملحقية الثقافية والسفارة، وعدم اللجوء أو التعامل مع أشخاص مقابل مبالغ مالية، ويتضح فيما بعد أنها مزورة أو غير نظامية".

وأضافت: "نأمل الحيطة والحذر وعدم اللجوء لهؤلاء الأشخاص حتى لا يتعرضوا إلى مخالفة القانون، وما يترتب عليه من عقوبات تشمل السجن والغرامة والترحيل".