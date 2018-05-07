"تنبيه هام جدا" من السفارة السعودية في ماليزيا

دعت السفارة السعودية في ماليزيا، اليوم الاثنين، 7 مايو/ أيار، طلاب المملكة إلى تمديد إقامتهم عن طريق الجامعات والمعاهد المنتسبين لها، وعدم التعامل مع أشخاص لتمديد إقامتهم مقابل مبالغ مالية.
وأضافت: "نأمل الحيطة والحذر وعدم اللجوء لهؤلاء الأشخاص حتى لا يتعرضوا إلى مخالفة القانون، وما يترتب عليه من عقوبات تشمل السجن والغرامة والترحيل".
تنبه سفارة #المملكة_العربية_السعودية في #ماليزيا جميع الطلاب والذين انتهت اقامتهم الماليزية ،بتمديدها عن طريق الجامعات والمعاهد المنتسبين لها، وعدم التعامل مع اشخاص لتمديد اقامتهم مقابل مبالغ مالية. pic.twitter.com/21zzVxDT0c— السفارة في ماليزيا (@KSAembassyMAL) May 7, 2018
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