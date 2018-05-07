مصدر يكشف تفاصيل قصف التحالف مباني الرئاسة في صنعاء

كشف مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ اليمنية، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، تفاصيل قصف التحالف مباني الرئاسة في صنعاء.

وقال المصدر في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن الغارات التي شنتها طائرات التحالف على العاصمة صنعاء، استهدفت مكاتب إدارية في الرئاسة، وليس دار الرئاسة التي يتواجد بها رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط وكبار المسؤولين.

© AP Photo / Hani Mohammed قيادي يمني يكشف حقيقة استهداف التحالف للمشاط والحوثي

وأضاف المصدر، أن التحالف كان يظن أن مكاتب الرئاسة يتواجد بها الرئيس المشاط، وهذا "غير صحيح" فالرئيس وكبار القادة يمارسون أعمالهم في منشآت رئاسية أخرى، ومكتب الرئيس لا يتواجد في المنطقة، التي تم قصفها وتفصل بينهما عشرات الكيلومترات.

أما عن الوسائل الدفاعية الأرضية، التي يجب أن تكون متواجدة لحماية الأماكن والقادة الكبار في الدولة قال المصدر، إن "القوات المسلحة تقوم في الوقت الراهن بتكثيف عمليات التغطية لسماء العاصمة، والمناطق المجاورة وتحييد الغارات الجوية للتحالف، وتم بالفعل إنتاج الأسلحة والوسائل الدفاعية التي تغطي اليمن بشكل كامل".

وأكد المصدر، أن المشاط والحوثي وكبار القادة في الرئاسة "بخير"، وأن المكان كان خاليا وقت القصف، والخسائر مادية فقط في بعض المباني والمكاتب، وهي أمور تعودنا عليها.

وكان مصدر يمني قد أشار في وقت سابق، إلى أن طيران التحالف شن غارتين على مكاتب الرئاسة اليمنية في صنعاء، أسقطت عشرات الضحايا، بحسب قوله.

Residents of Yemen's capital witness airstrikes by the Saudi-led coalition that have hit the presidential palace in Sanaa // Photos by @Sputnik_Insight pic.twitter.com/8w2wnE9oFN — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) May 7, 2018

كما أكد قيادي في اللجنة الثورية العليا بصنعاء أن المشاط والحوثي "بخير"، ولم يكونوا متواجدين وقت القصف.