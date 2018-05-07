الأمراء يتقدمون جمعا من المواطنين ويدخلون القصر على الملك سلمان (صور)

تقدم عدد من الأمراء وجمع من المواطنيين، ودخلوا قصر السلام، أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مدينة جدة التي بدأها قبل أيام.

ووفقاً لصحيفة "سبق"، فقد استقبل الملك سلمان في قصر السلام بجدة، اليوم الاثنين، الأمراء، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدموا للسلام عليه.

© Sputnik . Valery Melnikov الملك سلمان يغادر الرياض... والأمير متعب يعود للمشهد (صور)

#خادم_الحرمين_الشريفين خلال استقباله في قصر السلام في #جدة ، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين.#واس pic.twitter.com/KttFTNOogy — واس (@spagov) May 7, 2018

وحضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير حمود بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن فهد بن محمد، والأمير تركي العبد الله الفيصل، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير نواف بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن عبد الله بن مساعد، والأمير سلطان بن منصور بن هذلول، والأمير فهد بن خالد بن عبد الله، والأمير طلال بن عبد الله بن فيصل، والأمير خالد بن عبد الله بن فيصل، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي المستشار بإمارة منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد الرحمن بن نايف بن فيصل، والأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز.

​#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل في قصر السلام في #جدة أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين.https://t.co/RerO2fk95I#واس pic.twitter.com/0STgA3fy8T