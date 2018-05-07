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    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018

    المسلحون يخرجون من ريف حمص الشمالي وجنوب دمشق إلى جرابلس وإدلب

    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    العالم العربي
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    يستمر خروج الحافلات التي تقل مسلحين وعائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوبي العاصمة دمشق في الوقت الذي بدأ فيه اليوم خروج المسلحين من ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي باتجاه جرابلس وإدلب في الشمال السوري.

    وأفادت "سانا" أنه تم اليوم تجهيز 23 حافلة "تقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم وإخراجها من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي إلى نقطة التجميع قرب جسر مدينة الرستن تمهيدا لنقلها في وقت لاحق إلى شمال سوريا".

    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    استمرار خروج المسلحين من يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي دمشق
    ودخل صباح اليوم عدد من الحافلات إلى مدينة الرستن لإخراج الدفعة الأولى من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سوريا.

    وبحسب "سانا"، دخلت عددا من الحافلات القادمة من حماة إلى الطريق الدولي حماة — حمص باتجاه نقطة تجمعها في مدينة الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم لنقل الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى جرابلس وإدلب، تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب.

    وكانت المجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي، قد بدأت منذ أيام بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط إلى الجيش السوري تنفيذا لبنود الاتفاق، الذي يقضي بخروجها إلى الشمال السوري وفتح طريق حمص — حماة الدولي، بالتوازي مع انتهاء عناصر الهندسة وآليات الجيش السوري من أعمال تمشيط وإزالة الحواجز المتنوعة، التي وضعتها التنظيمات الإرهابية على الطريق الدولي حمص — حماة، حيث بدأت ورشات الخدمات الفنية بأعمال إعادة تأهيل الطريق لوضعه في الخدمة العامة.

    ومن جهة ثانية ذكرت "سانا" اليوم أن عملية تجهيز دفعة جديدة من الحافلات "لإخراج الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا إلى شمال سوريا" تواصلت بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش العربي السوري على الأطراف الشمالية للحجر الأسود تمهيدا لإعلان منطقة جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

    وذكر مراسل "سانا" الحربي أنه خرج ظهر اليوم عدد من الحافلات التي تقل عشرات الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، تمهيدا لانطلاقها في وقت لاحق اليوم باتجاه شمال سورية.

    ولفت المراسل إلى أن أكثر من 60 حافلة دخلت صباح اليوم إلى داخل بلدة بيت سحم لتقل الدفعة الخامسة من الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم، مبينا أنه يتم تجهيزها تباعا وتخرج إلى نقطة انطلاق بالقرب من مفرق بلدة بيت سحم ليصار إلى تسييرها في قافلة واحدة إلى شمال سورية بعد تفتيشها بشكل دقيق إضافة إلى التدقيق في قوائم الموجودين في الحافلات للتأكد من أن أحدا من الخارجين لم يكره على الخروج تحت ضغط التهديد من قبل الإرهابيين.

    وتم خلال الأيام الأربعة الماضية إخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم عبر 171 حافلة من البلدات الثلاث، ونقلها بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إلى جرابلس وإدلب.

    ولفت المراسل إلى أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة، حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية، لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم، ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.

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    الكلمات الدلالية:
    خروج المسلحين إلى جرابلس, الحكومة السورية, سوريا
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